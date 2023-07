Il salario minimo? Un salasso | la proposta grillina costerebbe almeno 6 miliardi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un'opposizione divisa e litigiosa non ha saputo trovare uncomun denominatore nemmeno in unasul lavoro. Infatti il disegno di legge, primo firmatario il leader grillino Giuseppe Conte, non ha saputo raccogliere il consenso dell'Italia viva di Matteo Renzi e ha causato numerosi mal di pancia anche tra le altre componenti della sinistra che partivano da mezza dozzina di “variopinte” posizioni diverse. Il tutto per una rivendicazione che arriva fuori tempo massimo, dal momento che la paga minima per un'ora di lavoro era già prevista dal Codice di Hammurabi, Babilonia, 1750 avanti Cristo. Ma, al di là delle guerre intestine e delle divergenze politiche, evidentemente c'è un motivo economico di fondo che frena il tutto: sabato il giornale radio di Rai1 ha infatti ricordato che l'introduzione dello Smic, come lo chiamano in Francia, ...

Questa mattina mi sono cimentato in uno sport estremo. Ho letto un articolo di Libero sul. Non è stato facile. Tre cose mi hanno colpito Sostengono che ilmetta in pericolo le aziende perché le obbligherebbe a pagare di più i dipendenti, ovvero almeno 9 l'ora. ...La stessa analisi che Giorgia Meloni ha servito anche al congresso della Cgil a marzo, dando per assodato che illegale comprendesse tutte le voci della retribuzione. Come dire, allora ...04/07/2023 - 21:22 Ilnon è la panacea di tutti i mali. Serve per proteggere una quota di lavoratori dallo sfruttamento. Punto. C'è in tutti i paesi del G7 per questa ragione. Per chi lo ritiene inutile: ...

Salario minimo, opposizioni depositano testo unico: soglia a 9 euro per tutti Adnkronos

Duro colpo alla riforma sull'autonomia differenziata delle Regioni del ministro leghista Roberto Calderoli. Quattro membri di peso del comitato per l'individuazione dei Lep (Livelli essenziali delle p ...''La battaglia politica per un salario minimo a livello legale, sia sacrosanta e debba essere inserita in una piattaforma politica di classe''.