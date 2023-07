Il Psg cambia il “manico” | Luis Enrique ha firmato un biennale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo il divorzio con Christophe Galtier, ufficiale da oggi, il Psg ha reso noto il nome del nuovo allenatore: si tratta di. Lo spagnolo, 53enne, ex tecnico di Roma, Barcellona e della Nazionale iberica, è stato presentato in apertura di una conferenza stampa a Poissy, nel nuovissimo centro sportivo del club della capitale francese. L’appuntamento è slittato via via di circa tre ore,...

Seidea oggi, non è colpa mia. Non vogliamo perdere gratis il miglior giocatore del mondo. Questo è molto chiaro'. RISCHIO UEFA - Perdere gratis Mbappé è uno scenario che terrorizza ile ...Seidea non è colpa mia". In sostanza, o Mbappé rinnova evitando che illo perda a zero o la stella francese sarà sul mercato. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti calciomercato Ilannuncia ...Commenta per primo Dalla Francia arrivano messaggi per il Napoli. In casasi sta raffreddando la pista Osimhen , che De Laurentiis non intende vendere per una cifra inferiore ai 150 milioni, e il club francese sta virando su Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte.

Nasser Al Khelaifi ha lanciato un ultimatum a Mbappé. Il suo futuro al PSG resta incerto dopo la lettera inviata al club ...L’intenzione sembrava chiara ma ora c’è anche la volontà del Presidente: “Mbappé non andrà via gratis”, queste sono le parole di Al-Khelaifi durante la conferenza stampa di presentazione di Luis Enriq ...