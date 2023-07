Il porto si tinge di rosa | il mare cerca forza lavoro tra le donne

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Siamo portati a pensare ai lavoratori delcome a uomini rudi e forti, con braccia e spalle possenti e modi spicci. Sicuramente, nell’immaginario collettivo quello dei lavori portuali è un settore destinato ai maschi, e anche ben piazzati verrebbe da dire. Fatto sta che nel 2023 e con una auspicabilmente raggiungibile parità di genere sarebbe anche ora di demachizzare il settore. Possibile? A Livorno credono proprio di sì. IldelleL’idea è quella di mostrare cosa lesono in grado di fare all’interno del. Quasi un modo per dire “Largo, maschietti”: un esercito di gruiste, smarcatrici, addette alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio è alla porta. Anche perché, diciamocelo, ildel portuale è profondamente cambiato e come tutti i lavori del ...

