Il padre conservatore di uno stagista indossa un cappellino Grindr senza saperne il vero significato | È uno scandalo sulla spiaggia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Durante uno stage estivo con, un uomo ha regalato a suoun cappello con il logo dell'aziendadirgli ilscopo di. In un video TikTok diventato virale, ilil cappelloconoscere la vera natura dell'app di incontri. Il video ha attirato l'attenzione online e molti si chiedono cosa succederà quando ilscoprirà cosa sia veramente. Scopri di più su questa divertente situazione, che dimostra che i genitori possono essere più furbi di quanto si pensi. Di cosa parliamo in questo articolo... Uno stage estivo conUn uomo regala a suoun cappello dell'azienda Suo...

Il premier polaccoMateusz Morawiecki ci ha subito visto un'opportunità, così ha preso ... Leggi Anche 'Un'umiliazione davanti al mondo': le parole diGeorg nell'ultima udienza col ...... 'Sarò un inguaribile, ma dal 1946 a oggi non ricordo alcun governo che sia stato ... - Dopo la scomparsa dele del fondatore del centrodestra, quale ruolo intende svolgere Forza ......anno fa su 800 psicologi aveva rilevato come appena il 6% di essi si dica pienamente. ... reo d'aver affermato l'importanza die madre per la crescita dei figli - , ha aderito al ...

Padre Georg Gänswein assente il primo giorno. L’esilio di Friburgo inizia con uno sgarbo la Repubblica

Ieri dell'ex segretario di Benedetto XVI, rispedito a Friburgo dal Papa, non si è vista traccia: è andato a Bregenz sul lago di Costanza a ordinare un sacerdote ...Da oggi Georg Gänswein, ex segretario particolare di Benedetto XVI torna in Germania, nella sua diocesi di origine, Friburgo, dopo 28 anni in ...