Il nuovo progetto di Fabrizio Corona | l’idea del paparazzo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Starebbe per lanciare unmagazine di gossip, ex re dei paparazzi non molla la presa sul mondo del Gossip. Stando a Open e Mowmaga, infatti,starebbe per lanciare unmagazine dedicato al gossip. Il lancio avvedrebbe attraverso il canale Telegram su cui negli ultimi mesi si è concentrato condividendo informazioni e notizie. Si parla di una rivista che prende l’abbonamento a 5,99 € al mese che dovrebbe iniziare a essere diffusa a partir da domani, giovedì 6 luglio. Un sito spregiudicato e senza grossi fronzoli che promette di dar battaglia e fare una reale concorrenza a Dagosipia che alla notizia ha reagito dicendo: “Finalmente avremo una feroce concorrenza”. Stando così a quello che spiega, tra l prime anticipazioni, ce ...

Anche Bonucci e Alex Sandro sono infatti in bilico: il club bianconero vuole tagliare gli ingaggi più pesanti e i due senatori sono ormai più fuori che dentro al. Bonucci, ipotesi ...Google valuta l'implementazione di alcuni videogiochi su YouTube. Ecco le prime indiscrezioni apparse in rete. YouTube sta pianificando unvideoludico chiamato Playables, secondo le fonti. L'iniziativa fa parte degli sforzi del CEO di YouTube, Neal Mohan, per trovare nuove opportunità di crescita, dato il recente calo ...Lamezia Terme - Presentato, davanti ad una folta cornice di pubblico, ildi unione, con contestuale scambio di titoli, tra Promosport e Sambiase. Quest'ultimo ripartirà da quell'Eccellenza vinta nel giugno 2021, mentre la squadra biancazzurra prenderà il ...

Alle porte di Milano, nasce il nuovo progetto residenziale Quinto Garden Il Sole 24 ORE

ma circa il 25 per cento dei progetti finanziabili non si è concluso con l’assegnazione dei lavori. Il governo ha chiesto a Bruxelles una proroga di 4 mesi per consegnare un nuovo Pnrr aggiornato. Nel ...(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Airbus sta investendo ulteriormente nelle sue capacità di innovazione nel Regno Unito, con l’apertura di un nuovo Wing Technology Development Center (WTDC) presso il suo sit ...