Il notiziario di luglio di FNP CISL

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Neldidi FNP Informa, il punto sulla legge di riforma per la non autosufficienza fatto da Giacomo Meloni, segretario generale del sindacato pensionati delladi Bergamo. A seguire, il resoconto di “Affettività e intimità senza tempo”, l’incontro che la Segreteria della FNP di Bergamo, in collaborazione con il Coordinamento Politiche di Genere, ha organizzato a Lovere nei giorni scorsi, e dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della sfera sentimentale ed emotiva negli over 65. Infine, con Roberto Corona, della segretaria FNO, la situazione della continuità assistenziale, tra i proclami di ATS e i problemi delle valli.

