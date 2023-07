Il notaio del testamento di Berlusconi se ne va via in moto

Entrambi sono usciti a metà giornata dallo studiomilanese Roveda, rientrato da pochi minuti nel palazzo di via Pagano a Milano che ospita i suoi uffici. Da questa mattina si attendono i ...Il testamento di Silvio Berlusconi e' stato letto stamattina nello studiodove, secondo la legge, erano presenti almeno due testimoni, probabilmente gli avvocati Luca Fossati, dello studio ...IlArrigo Roveda ha aperto il testamento di Berlusconi Il documento, che contiene le ultime volontà dell'ex presidenteconsiglio, è stato aperto davanti a due testimoni, gli avvocati Luca ...Entrambi sono usciti a metà giornata dallo studio del notaio milanese Roveda. I legali non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, con la concreta possibilità che le procedure per l'apertura si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...