Il Napoli riparte da Frosinone | tifosi gialloblù carichi | “Inizieremo con una vittoria”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilsarà ospite delalla prima giornata della Serie A 2023/24. Tanti i commenti a caldo da parte deidi casa. Un grandissimo appuntamento stagionale, il primo, per ilneopromosso dalla Serie B che alla prima di campionato si troverà ad affrontare ilCampione d’Italia. E’ quanto sorteggiato in mattinata: la gara di debutto del nuovo campionato di Serie A 2023/24 sarà, gara valida per la prima giornata in programma allo stadio Benito Stirpe di. Sui social isi sono subito scatenati con i primissimi commenti a caldo. Tantidelcredono già nell’impresa della prima giornata: “Dalla Serie B ai Campioni d’Italia, sarà ...