Il Napoli pronto ad accogliere Hamsik | contatto col presidente De Laurentiis

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano‘. E stavolta pare che sia la volta buona per un ricongiungimento tra ile Marek. Ma non in veste di giocatore, la politica di Deè ben nota e da tempo: niente ritorni di atleti e soprattutto ‘no’ a giocatori attempati. Stavolta si tratta di un ingresso in società, sulla stessa falsariga di tanti colleghi che hanno attaccato gli scarpini al chiodo e hanno deciso di diventare una rappresentanza per la società in cui hanno scritto la storia. Una coincidenza che si incastra con l’addio al calcio dell’ex capitano, fresco di conclusione con i turchi del Trabzonspor, formazione con la quale ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. Ora pare che questo matrimonio si possa fare e, stando alle indiscrezioni, pare che il ...