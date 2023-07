Il Messico ora boicotta Ron DeSantis

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il vertice del Mercosur si conclude con l’Uruguay arrabbiato, forti critiche di Lula all’Unione europea e divisione sul ritorno nel blocco della dittatura del Venezuela Lula, che da ieri guida il blocco, ha alzato i toni della critica nei confronti dell’Unione Europea; l’Uruguay si è rifiutato di firmare la dichiarazione finale e non è stato raggiunto un accordo sul ritorno o meno del Venezuela nel gruppo, per l’opposizione di Paraguay e Uruguay. Mercosur contro Unione Europea. Lula ha nuovamente definito “inaccettabili” le richieste degli europei per fare un accordo che si trascina da 25 anni. Ha dichiarato che il Mercosur deve dare una risposta “rapida e forte” e che rinunciare al potere d’acquisto dello Stato è inaccettabile. Ha dichiarato che il Brasile non è interessato ad accordi che condannino la regione al “ruolo eterno di esportatore di materie prime” ma non ha presentato ...