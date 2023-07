Il Mes può attendere | la Camera approva la sospensiva di 4 mesi chiesta dalla maggioranza

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’aula dellahato la ridelladi unadi 4dell’esame della pdl di Ratifica ed esecuzione dell’accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). I sì sono stati 195, i no 117. Alla votazione erano presenti i ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin, oltre a diversi sottosegretari. Motivando ladella ratifica del Mes, Andrea Orsini di Forza Italia ha sottolineato nel suo intervento in aula che “il Mes così com’è sarebbe un passo indietro e non in avanti verso una Ue davvero unita”. Per Orsini, “l’opposizione vuole usare il Mes come un grimaldello in difficoltà. E’ un suo diritto ma non è così che tornerà al governo. Con questo atteggiamento non rende un ...