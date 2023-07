Il mega-yacht da 65 metri di Dolce&Gabbana arriva in Puglia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A Polignano è ormeggiato il maxidi Dolce & Gabbana: il suo nome è “Regina d’Italia”, lungo 65appartiene ai due stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana, attesi per una sfilata il 10 luglio ad Ostuni. L’imbarcazione ha attirato l’attenzione di turisti e curiosi: un gigante da 50 milioni fermo a Cala Ponte in attesa delle sfilate della maison. A bordo ci sono due suite armatoriali, 4 cabine ospiti, una palestra e una piscina di 5per due sul ponte sole. È in acciaio e alluminio ed è distribuito su cinque ponti. Dolce & Gabbana in questi giorni fisseranno il loro quartier generale a Borgo Egnazia, resort extra lusso a Savelletri di Fasano, in vista delle due sfilate programmate per il 10 luglio ad Ostuni e per l’11 luglio ad Alberobello. Nella Città Bianca saranno gli uomini protagonisti mentre nella capitale ...