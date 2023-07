(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ed è uno dei principali referenti della nostra rubrica Gazzetta in Salute . Laureato ingenerale, 60 anni, hal'per proseguire nella sua carriera ...

Laureato in Chirurgia generaleBaldini, 60 anni, ha scelto l'Adda Martesana per proseguire nella sua carriera professionale. Residente a Piacenza, dal 2020 è responsabile del reparto di ...... diretta dal dottorBaldini . Un team di specialisti a disposizione di chi ha bisogno Le ... Cernusco e Vaprio con la semplice richiesta deldi famiglia per una prima visita senologica e ...... diacono e martire Sant'Atanasio l'Atonita Santa Cirilla di Cirene, martire San Domezio il, ... Tommaso Belson e Humphred Pritchard, martiri Beati Matteo Lambert, Roberto Meyler,Cheevers ...

Il medico Edoardo Baldini ha scelto l'Adda Martesana: responsabile di Chirurgia a Melzo Prima la Martesana

Madre, di birra o altro: spesso il lievito viene ritenuto causa di malessere di vario tipo. E in molti pensano di essere intolleranti. Ma è davvero così Edoardo Mocini, medico dietologo e divulgatore ...Sarebbe stata una tragica fatalità la morte di Edoardo Addezio, di 15 anni, avvenuta la sera del 25 marzo scorso durante una festa a casa di amici a Genova. Sono le conclusioni a cui è arrivato il med ...