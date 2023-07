Il mare di Puglia è il migliore d’Italia | diffusi i dati Pulito per il 99 | 8 per cento

Al primo posto come detto la, in particolare con la spiaggia di Pugnochiuso nel Comune di ...all'interno della struttura ricettiva ed è quindi accessibile solo attraverso il resort o via' ...... tanto da esser stato annoverato tra i grandi eventi della Regione. L'edizione 2023 della ... danzando fino alle prime luci dell'alba cullati dal rumore delle onde del, a due passi dall'area ......della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un caffè freddo in mano con sullo sfondo un belturchese: "Relax in spiaggia per la premier", ci informano. E ci dicono anche dov'è. In. ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...La Puglia piace per il suo stile di vita e punta sullo sviluppo sostenibile Grande partecipazione al workshop di Roma ...