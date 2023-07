Il Manchester United piomba in Serie A | che colpo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilprova a fare spesa in Italia per risolvere il problema del centrocampista: il giocatore potrebbe lasciare laA nel giro di poche settimane. Terminata la stagione sportiva in Premier League al terzo posto, ilè già ben attivo sul mercato alla ricerca di profili interessanti per arricchire la sua rosa. Uno dei ruoli che richiede maggiore sforzo da parte della società è il centrocampo. L’idea del club era quella di mettere a disposizione di mister Erik ten Hag uno dei giovani che ha conquistato l’attenzione globale durante l’ultima annata, ovvero Moises Caicedo, ecuadoriano del Brighton di Roberto De Zerbi. I contatti fra le parti vanno avanti ormai da diverso tempo, ma non si ammorbidisce la richiesta economica della società proprietaria del cartellino, la ...

Il futuro di André Onana al centro delle strategie di calciomercato dell'Inter. Il portiere è in cima alla lista dei desideri del. Il club inglese ha fatto un'offerta verbale ai nerazzurri: 45 milioni di euro la cifra messa sul piatto. Una somma che però l'Inter giudica troppo bassa: per lasciar partire il ..., ENGLAND - APRIL 08: Scott McTominay ofreacts during the Premier League match betweenand Everton FC at Old Trafford on April 08, 2023 in, ...Offerta ancora non recapitata da nessuno malgrado ilabbia già trovato un accordo con il suo entourage e l'Atletico Madrid resti sullo sfondo, interessato. La Fiorentina sta da ...

Per quest'ultimo il Manchester United ha rotto gli indugi e fatto pervenire una prima proposta tra parte fissa e bonus vicina ai 45 milioni: l'Inter resta ferma sui 60, richiesta che alta per gli ...Il Manchester United non molla la presa per il portiere camerunense, ma i nerazzurri rimangono fermi sulla loro richiesta ...