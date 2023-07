Il maltempo si abbatte su Amsterdam | cancellati 300 voli a Schiphol

Milano, grandinata sisulla città: accumuli di ghiaccio per le stradeanche in altre zone lombarde: a Varese oltre 20 voli aerei in arrivo a Malpensa (Varese) sono stati dirottati su ...Dopo il primo set vinto da Sonego al tie - break, semaforo rosso per. Dopo circa 5 ore di ... Sul campo numero 1 coperto con il tetto per la pioggia che sisu Londra lo spagnolo, numero ...Ildi domenica ha provocato tre morti negli Stati Uniti centrali. Un tornado ha colpito una casa dell'Indiana, uccidendo un uomo e ferendo sua moglie. Il tornado ha colpito la casa domenica sera ...

Cronaca meteo - Lombardia. Temporale si abbatte su Milano ... 3bmeteo

Amsterdam nella morsa del maltempo, la violenta pioggia e le forti raffiche di vento hanno bloccato partenze e atterraggi: cosa sta succedendo ...Un violento temporale si è abbattuto, attorno alle due notte sulla città di Milano, con piogge violente e grandinate. Una vera e propria ...