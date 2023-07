Il lancio di Threads | il Twitter di Meta | è stato bloccato in Europa per ora

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A renderlo noto a tutti gli utenti europei e del mondo ci ha pensato il Garante Privacy irlandese. Un portavoce ha parlato di requisiti che, per ora, l’applicazione ha dimostrato di non avere. Ildiin, quindi. è sospeso e la ragione va ricercata nella massiva quantità e qualità di dati che chiede agli utenti: oltre alle più classiche posizione e cronologia, tra le info richieste ci sono anche dati sensibili come quelli sulla salute o quelli finanziari. Le norme Ue – come noto – sono più stringenti di quelle in vigore nel Regno Unito e negli Stati Uniti – dove la piattaforma sarà disponibile a partire da giovedì -, quindi l’uscita nel vecchio continente è ufficialmente sospesa. LEGGI ANCHE >>> Bundeskartellamt contro: storia di un contenziosoin ...

Ilnegli Stati Uniti è previsto per giovedì. Dalle prime indiscrezioni si era appreso che l'app sarebbe stata disponibile per gli store europei il giorno successivo., l'anti Twitter ...Ildiera inizialmente previsto per la fine di luglio, ma l'azienda ha deciso di anticiparlo, sfruttando le recenti modifiche impopolari introdotte da Twitter sulla sua piattaforma. ...Mentre Twitter naviga tra queste polemiche, Meta, l'ex Facebook, si prepara aldi, una nuova piattaforma che mira a fare concorrenza diretta a Twitter. La mossa di Twitter, quindi, ...Meta sfida Twitter. Presto in arrivo la piattaforma social Threads, che promette una bacheca personalizzabile al 100%: ecco come funziona.Il garante della privacy irlandese ha deciso: per il lancio di Threads l’Europa dovrà attendere ancora un po’.