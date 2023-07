Il James Webb Space Telescope fotografa lo scontro cosmico tra Titani

IlSpace Telescope avrà presto un nuovo 'compagno'. Si tratta di Euclid , il telescopio spaziale dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) che studierà l'universo con due strumenti scientifici. L'...Con l'ultima incredibile foto a infrarossi di Saturno dai dettagli sorprendenti, il telescopio spazialedella Nasa ha completato l'osservazione dei quattro pianeti più grandi del nostro sistema solare. Nell'immagine in questione, pubblicata dalla Nasa, lo stesso Saturno appare estremamente ...... diventato operativo a partire dal 1996 e che in questi anni ha portato in orbita missioni di primo piano, come quelle del telescopio spaziale, la sonda europea Rosetta e pochi mesi fa ...

Gli splendidi anelli di Saturno nella prima foto scattata dal telescopio spaziale James Webb Player.it

Il Jwst ha immortalato la galassia Ngc 3256 e l’analisi di questa immagine può aiutarci a comprendere le origini della Via Lattea ...Il James Webb Space Telescope avrà presto un nuovo “compagno”. Si tratta di Euclid, il telescopio spaziale dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) che studierà l’universo con due strumenti scientifici.