Il Garante della privacy dice no a Zuckerberg | stop alla nuova app Thread

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Laapp non rispetta gli standard comunitari previsti per la protezione dei dati personali dei cittadiniUe

Ma l'attuale segretario generale è visto anche comedi una continuità di vedute essenziale in una fase di profondi cambiamentistrategia atlantica, non solo per il grande tema dell'...Ilper la sorveglianza dei prezzi, agendo per conto del governo, ha comunicato che la prossima riunioneCommissione per il monitoraggio dei prezzi si terrà il 20 luglio e avrà lo scopo ......accelerato la sensibilità pubblica su questi temi " pensiamo all'intervento in Italia del... ricercatriceNasa ". In realtà non è più fantascienza". Non mancano, ovviamente, gli abusi, ...

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

La nuova app non rispetta gli standard comunitari previsti per la protezione dei dati personali dei cittadini della Ue ...Indagata la garante dei detenuti della provincia di Caserta, Emanuela Belcuore: avrebbe procurato un cellulare ad un detenuto e, in un’altra ...