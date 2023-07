Il futuro della Nato e il ruolo dell’Italia. Lo studio del Comitato atlantico

(Di mercoledì 5 luglio 2023) All’approssimarsi del vertice di Vilnius, che riunirà i capi di Stato e di governo dei Paesiper fornire una nuova direzione strategica all’Alleanza, è giunto il momento di fare il punto sulle sfide che intraprenderà lae le possibilità per il nostro Paese. Questi sono stati i temi al centro dell’evento “Ile il”, organizzato dalitaliano e promosso dal sere Giulio Terzi di Sant’Agata, presidenteCommissione politiche dell’Ue. Un confronto volto a promuovere una riflessione sui futuri assetti geopolitici e strategici che la Comunità euro-atlantica, e più in generale l’Occidente, sono chiamati ad affrontare. Riflessione che ...

...un braccio di ferro politico in Italia e rilanciato anche ieri dal vicepremier e segretario...Meloni avrà occasione di discuterne di nuovo nel pomeriggio durante la Conferenza Ecr suldell'...Dopo la cocente sconfittasinistra spagnola alle elezioni regionali e comunali del 28 maggio, ... L'attuale strategia politica del PSOE e quella del suo ipoteticoalleato, la piattaforma di ...... e che è determinato a plasmare la mobilità del, proponendosi come realtà tecnologica di ... E non potevano mancare Leonardo Di Caprio (in video), protagonista dello spotnuova 600, e Bono ...

Il futuro della saga dopo Final Fantasy 16 Multiplayer.it

A poche ore dal lancio dei forum ufficiali della community Pokémon sono già apparsi un quantitativo enorme di topic inutili e inappropriati.Palazzo Madama ha ospitato l’evento “Il futuro della Nato e il ruolo dell’Italia”, organizzato dal Comitato atlantico italiano, per presentare l’omonimo studio curato da Fabrizio W. Luciolli che fa un ...