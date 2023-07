Il dolce cremoso della nonna | Versa il latte nel pane e non crederai al risultato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il cibo non si butta mai! Le nostre nonne lo dicevano sempre ed è assolutamente così! Infatti con un po’ di fantasia è possibile donargli nuova vita nel modo più gustoso possibile. Proprio per questo troverai in questa pagina la ricetta di unbuonissimo e caramellato fatto con delvecchio. Sarà delizioso, morbidissimo e super goloso! Ah ovviamente sarà anche molto semplice e veloce da realizzare. Insomma non hai scuse per non metterti all’opera. Per la prima partenostra preparazione servono gli ingredienti: 100 gr di pagnotte di240 gr di zucchero 650 ml di200 ml d’acqua Procedimento: Prendiamo ile portiamolo in una ciotola capiente. Dopodiché versiamo dentro ile mettiamo da parte. Successivamente adagiamo una pentola su ...