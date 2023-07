Il “dialogo empatico” | cambiare la scuola italiana è possibile ed è necessario

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Concludere un percorso di studio è al contempo complesso ed esaltante. Lo è ancora di più quando si è insegnante di sostegno e quando sei carismatico, capace di istaurare relazioni positive ed empatiche con l’alunno affidato e quando, come nel caso che narreremo, l’alunno si congeda dallacon un “grazie al professore per avermi insegnato a vivere, ad amare lae per aver voluto bene come un padre”. Chi è in grado di diventare modello positivo di “” resta nella storia degli alunni e nella storia della, oltre a diventare un modello positivo di riferimento per la comunità di riferimento e per tutte le scuole italiane. Questi modelli permettono di stabilire step pedagogici da percorrere, nelle nostre classi e con i nostri alunni ma anche fissare priorità nella relazione ...