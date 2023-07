Il debito pubblico italiano La storia | la genesi | le cause e i problemi ma esiste una soluzione?

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Proviamo ad analizzare la dinamica dele a capire meglio i suoi andamenti. Allo stesso modo, vediamo in quale misura essi siano dipesi da fattori esterni non controllabili e da fattori interni come le politiche attuate per raccolta del consenso popolare, che hanno fatto esplodere la spesa corrente. A tal fine è necessario guardare lanei grafici sotto allegati. In particolare, i grafici coprono il periodo storico dall’unità d’Italia ad oggi. Si può vedere subito come fino alla fine della Seconda Guerra mondiale gli andamenti siano legati all’effetto di un lungo periodo bellico. Durante il percorso della formazione dell’unità nazionale, il Paese affronta le spese di compensazione tra Settentrione e Meridione, e tra il 1861 al 1870 ilsul PIL passò dal 45% al 96% ...