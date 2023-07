Il Corso di Laurea SIS dell’UNISTRAPG diventa un modello di analisi per scienziati europei che analizzano i “Sistemi Complessi”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Unper la creazione di corsi universitari interdisciplinari sutà e sviluppo sostenibile Perugia, 5 luglio 2023 – Ildidell’Università per Stranieri di Perugia in “Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS)”, strutturato in chiave transdisciplinare sulla sostenibilità e declinato in ambito economico, ambientale e sociale, è stato preso come esempio da un gruppo dicoinvolti in un progetto Europeo che ha come obbiettivo principale quello di studiare “Modelli” e formare futuri specialisti nella risoluzione delletà. È stato questo, in estrema sintesi, il tema trattato nella tavola rotonda dal titolo “Latà di un futuro sostenibile” che si è svolta ...