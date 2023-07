Il clima non è mai cambiato così velocemente come in questo secolo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Ilè sempre», si sente talvolta affermare in modo sbrigativo e sprezzante, spesso per ignorare o sottovalutare l’influenza umana sul riscaldamento globale degli ultimi secoli, e spesso facendo riferimento a non meglio precisati cicli e a non ben compresi fenomeni geofisici o astronomici. Bene, secondo l’IPCC vi sono ampie prove che ilnon sia mainé inmodo, né, almeno negli ultimi centomila anni. Inoltre, paragonare l’attuale riscaldamento globale con estesi periodi geologici ancora più antichi e globalmente più caldi dell’attualeil Giurassico o il Cretaceo, sempre allo scopo di minimizzare la responsabilità antropica del riscaldamento globale, periodi in cui la Terra aveva una ...