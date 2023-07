Il cammino di Sant’Agostino | da Ostia al centro di Roma a piedi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Unper ricordare i 725 anni dalla proclamazione di, ripercorrendo le tappe più importanti della sua esistenza. Nel 2024 parte daAntica un pellegrinaggio ricco di storia, cultura e utile per riconnettersi con se stessi. L’Operana Pellegrinaggi sta lavorando a unsociale dedicato a, tra i teologi più importanti della Chiesa Cattolica. Quest’anno ricorre l’anniversario dalla proclamazione del Santo a Dottore della Chiesa, da parte di papa Bonifacio VII, nonché 1300 anni dalla traslazione delle sue spoglie mortali, da Cagliari a Pavia, a opera del re longobardo Liutprando. Come è organizzato il percorso Il percorso si snoda per 50 chilometri daantica, guidando i viandanti per la campagna sterminata dove il ...

...per affrontare i sentieri con consapevolezza di 'Io...giovani richiedenti asilo attualmente ospitati nell'ex convento di'...asilo attualmente ospitati nell'ex convento di. L'...Ildi: undi circa 50 km da Ostia antica a Roma centro sui passi di, partendo dalla basilica di'Aurea, passando per il Parco archeologico di Ostia, ...Tuttavia, come è doveroso, possiamo lasciare l'ultima riflessione astesso, per il quale l'approfondire la conoscenza del mistero di Dio, è unche non può mai aver fine: "per ...