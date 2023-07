Il calendario Serie A 2023 24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È stato presentato ufficialmente . La nuova stagione scatterà il 20 agostoper concludersi il 26 maggio 2024. Il Napoli, campione d’Italia, debutterà a Frosinone. Inizio in trasferta anche Milan a Bologna e Juventus ad Udinese. Non ci sarà nessuna pausa invernale, mentre è previsto un solo turno infrasettimanale. : LE 39 GIORNATE GIORNATA 1–20 AGOSTO Bologna-Milan Empoli-Hellas Verona Frosinone-Napoli Genoa-Fiorentina Inter-Monza Lecce-Lazio Roma-Salernitana Sassuolo-Atalanta Torino-Cagliari Udinese-Juventus GIORNATA 2-27 AGOSTO Cagliari-Inter Fiorentina-Lecce Frosinone-Atalanta Gellas Verona-Roma Juventus-Bologna Lazio-Genoa Milan-Torino Monza-Empoli Napoli-Sassuolo Salernitana-Udinese GIORNATA 3-3 ...

