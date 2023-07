Iapichino | ' Io più indipendente e matura Lo sport insegna a essere migliori'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Prossima fermata Espoo, alle porte di Helsinki, per gli Europei under 23. Larissa, in gara nel lungo sabato 14 e domenica 15, guiderà un gruppo di 82 azzurri. Intanto c'è da celebrare il ...

Prossima fermata Espoo, alle porte di Helsinki, per gli Europei under 23. Larissa, in gara nel lungo sabato 14 e domenica 15, guiderà un gruppo di 82 azzurri. Intanto c'è ... contro le...Ilimportante appuntamento giovanile per gli atleti under 23 del nostro continente sono in questa ... il 400ista Lorenzo Benati e certamente la lunghista Larissa. In un contesto di ..., ancora giovanissima, compirà 21 anni il prossimo 18 luglio, rappresenta una delle speranzefulgide della nostra atletica entrata a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, il ...