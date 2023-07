I soldi al ragazzo ucciso Cruciani sulla rivolta in francese crea il panico in radio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dichiarazioni che faranno molto discutere quelle di Giuseppeche, come sempre, non ha pelilingua. Nell'ultima puntata della trasmissionefonica “La Zanzara”, il giornalista, nel suo editoriale ha espresso una propria opinione su alcuni argomenti di attualità. In particolare ha parlato dellanelle banlieue parigine in seguito all'uccisione di unminorenne, senza patente, alla guida di un suv che fermato dalla polizia, è stato freddato con un colpo alla testa da un agente.ha parlato dell'apertura delle raccolte fondi per il poliziotto accusato e per la giovane vittima: “Sono molto contento che abbiano raccolto fino adesso da donazioni di privati 900.000 euro per la gente che ha sparato eundi ...

...lo prometto - ha scritto sui social il- sorriderò solo per te, andrò avanti solo per te, Angelo mio'. approfondimento Omicidio Primavalle, padre di Michelle: "Non è stata uccisa per" ......, riportandolo alla calma e chiedendogli contezza della condotta tenuta poco prima verso la madre. Il litigio a dire del giovane era originato da motivi economici, alla sua richiesta di...Il, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la ... e senza queiin più non riesce a stare dietro alle tasse di proprietà sulla casa che ha ...Dichiarazioni che faranno molto discutere quelle di Giuseppe Cruciani che, come sempre, non ha peli sulla lingua. Nell’ultima puntata della ...Primavalle e Torrevecchia si sono uniti nel ricordo di Michelle Causo, la ragazza uccisa due giorni dopo aver compiuto 17 anni. Nel giorno del suo funerale, il comitato di quartiere Torrevecchia Prima ...