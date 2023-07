I gagliardetti d’Italia | la Sicilia | l’Akragas

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il gagliardetto delLa denominazione Akragas riconduce alle radici greche della città di Agrigento legame, quest’ultimo, ricordato nella quasi totalità degli stemmi presenti neiche raffigurano i tre telamoni, ovvero sculture di figure maschili con le mani piegate all’altezza della testa a rievocare la figura mitologica di Atlante. Tali opere erano, in effetti, incastonate tra le colonne del tempio di Zeus Olimpo situato nella Valle dei Templi. Solo in rare circostanze tale simbolo non venne riportato suiagrigentini come insegna societaria. In particolare, nel 1989 quando la squadra assunse la denominazione di Agrigento Hinterland, pur facendo sempre riferimento alle vestigia della Valle dei Templi, si adottò uno stemma raffigurante un particolare del cosiddetto Tempio dei Dioscuri e negli ...