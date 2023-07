I funerali di Michelle | il vescovo | Accade che si banalizzi la vita | così da trascinare nella banalità anche il male

... prima dell'inizio dei, e ha aggiunto. " Chi ha il dovere di fare giustizia lo farà, non bisogna farsi giustizia da soli ". Poi, durante l'omelia: "Oggi, davanti alla bara dici ...... insieme alle lettere che compongono il soprannome Mimmi, sono stati liberati in cielo dopo il saluto della folla al feretro diMaria Causo , appena terminati idella 17enne uccisa ...I banchi della chiesa di santa Maria della Presentazione sono pieni fino all'ultima fila per idiCauso . Centinaia le persone presenti, molti rimangono in piedi davanti agli ...La polizia scientifica è tornata questa mattina sulla scena del crimine in via Dusmet alla ricerca di nuovi elementi per le indagini ...Folla e commozione per i funerali di Michelle Causo, la 17enne uccisa a coltellate nel quartiere romano di Primavalle. La bara bianca è stata accolta da applausi e lacrime prima di entrare nella chies ...