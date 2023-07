I figli di Alain Delon denunciano la sua compagna per "abuso di debolezza"

diDelon, mostro sacro dei cinema francese, hanno denunciato la sua dama di compagnia , che l'attore definisce la mia compagna ma che di fatto la sua badante, per molestie morali e ...dell'attoreDelon hanno denunciato la sua "dama di compagnia", di fatto la sua badante, per molestie morali e violazione della corrispondenza. E' quanto ha riferito il loro avvocato all'...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La badante diDelon è stata denunciata daidell'attore francese per molestie morali e violazione della corrispondenza. "Sospetto un abuso e conto sull'inchiesta per appurarlo", ha commentato Christophe ...

Alain Delon, i figli dell’attore denunciano la sua badante per molestie la Repubblica

Viene accusata anche di violazione della corrispondenza privata. La donna, sessantenne giapponese, vive con lui da quattro anni.I figli di Alain Delon hanno presentato una denuncia contro la «dama di compagnia» dell’attore -la chiamano così- una donna che gli è al fianco da diversi anni, che accusano di atti di «molestia ...