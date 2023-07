I dirigenti di PiùEuropa contro la proposta del loro segretario sul salario minimo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Pubblichiamo l’appello di alcuni esponenti dila decisione delRiccardo Magi di firmare ladelle opposizioni sulIllegale potrebbe essere anche in Italia una misura utile, ma è il livello di questo che ne determina in gran parte l’efficacia. Fissare l’asticella più in alto o più in basso non incide solo sui salari di sfruttati ed emarginati con paghe “da fame” (ma quanti sono? Quanti di questi irregolari?), ma anche sulla capacità di occupazione complessiva del Paese, sulla regolarità del lavoro, sul livello dei salari degli “altri” occupati, sulle opportunità per i disoccupati, sulla sostenibilità di costo per le imprese italiane, al fine di produrre occupazione regolare ed alzare i ...