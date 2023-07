I consumatori si ribellano al perbenismo | in crisi i marchi green e Lgbt

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tutto nasce nel mese di aprile, quando l’influencer trans Dylan Mulvaney (in quel momento, 1,8 milioni di follower su Instagram e 10,8 milioni su TikTok, grazie a contenuti che seguono il suo percorso di transizione di genere) ha pubblicato un video mentre beveva la Bud Light, che da sempre detiene lo scettro di birra più venduta negli Stati Uniti. Il boicottaggio della Bud Il video rientrava in un progetto più ampio della Bud, ovvero quello di sensibilizzare isul mondo Lgbt+, cercando ovviamente di attirare il nuovo segmento di mercato (su tutti donne, giovani e trans), che storicamente rappresentano un bacino dipiù limitato rispetto a quello maschile statunitense. Per approfondire: “La cancel culture è censura. Tanti attori sono di destra, ma non possono dirlo” Follia cancel culture: Fratel Coniglietto è razzista, Zio Tom ...