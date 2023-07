I benefici delle imprese affiliate | tutto ciò che devi sapere

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Lyon, 05 Luglio 2023 – “L’unione fa la forza”. Quante volte avete sentito questa frase? Ecco, diciamo che rappresenta molto bene lee il loro funzionamento. Molto spesso le piccole società non riescono a far fronte ai costi e alla concorrenza sul mercato. È proprio in questi momenti di difficoltà che si ricorre a questa strategia. Ma come funziona? Quali sono i? Scopriamoli insieme! Lesonoquando una società è azionista di minoranza di un'altra. Nella maggior parte dei casi, la società madre avrà meno del 50% di partecipazione nella sua società affiliata. Due società possono anche essere collegate se controllate da una terza parte indipendente. Nel mondo degli affari, le societàsono spesso chiamate semplicemente ...