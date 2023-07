I banchi del Governo al completo in Senato per informativa Santanchè

Nella stagione estiva non lo troviamo solo suidella frutta, ma anche sulle spiagge, dove, ... Scopriamo insieme al nutrizionista Marty Fierro tutte le proprietàcocco, e se si pu consumare ...Questo perche' ha aggiunto rivolgendosi aidellopposizione io sul tema della parita' di genere e sul temarispetto delle donne sono chilometri e chilometri davanti a voi. Sono molto piu' ..."Ringrazio per la solidarietà i ministri e la presidenteConsiglio", dice ancora in Aula il ... Sono qui per rispondere a qualsiasi domanda, non siate nervosi...", dice, rivolgendosi aidelle ...(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2023 Banchi dell'esecutivo al completo, nell'Aula del Senato, per l'informativa del ministro del Turismo, ...L'intervento di Santanchè in Senato: "Mai avuto avvisi di garanzia, in atto una campagna d'odio" L''informativa in Aula, la maggioranza fa quadrato. M5s deposita una mozione di sfiducia In Senato l'in ...