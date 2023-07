I 10 migliori portieri al mondo | oggi

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Intervistato da DAZN, André Onana ha detto che «Il migliore di sempre secondo me è Neuer». Per motivare la sua scelta ha usato una spiegazione il più possibile oggettiva, inserendo il portiere tedesco in una prospettiva storica: «ha rivoluzionato la posizione, grazie a lui siamochegiocano bene a calcio. Neuer ha fatto in modo che io pensassi diversamente, ai Mondiali del 2014 ha fatto qualcosa che non si era mai visto prima». Non è raro, quando si parla di scegliere il migliore di sempre, specie negli sport individuali, e possiamo dire che in qualche modo il portiere lo sia, di citare atleti ricordati non solo per i successi, ma anche e forse soprattutto per aver rivoluzionato il metodo con cui veniva interpretato il loro ruolo. Neuer è sceso come un alieno suldei, dimostrandosi in ...