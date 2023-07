Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif | luna di miele con selfie da innamorati

Leggi su amica

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È passato poco più di un mese dalle nozze didi– figlio della regina Rania e di re Abdallah – eal. I due, come è ben comprensibile, si stanno godendo le prime settimane da novelli sposi con la felicità che si legge in ogni sguardo e gesto. La prova è nelche il principe ereditario ha diffuso su Instagram. Uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie, nonché futura regina. Con un sorriso che vale più di mille parole.di: la felicità di essere… un marito Chissà, forse avranno un dolce segreto da nascondere. O forse, più semplicemente, sono solo raggianti per il fatto di essersi giurati amore eterno. L’immagine ...