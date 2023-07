Hunter King e Beau Mirchoff sono Addie e Jack | una damigella d' onore e un maestro di sub che si innamorano grazie a un anello disperso tra i fondali delle Hawaii

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Spazio al romanticismo su Rai 1 con Un amore in fondo al mare. Il film – in onda stasera alle 21.25 e in streaming su RaiPlay – racconta la storia die dell’istruttore di sub. Un incontro casuale, che sfocia in qualcosa di importante. Diretto da Maclain Nelson, i protagonisti. Serie tv teen: le 15 migliori da vedere su Netflix e Prime Video ...

... Cameron Bright, Julia Maxwell, Michael Kopsa e Roark Critchlow Un Amore in fondo al mare (Commedia, Sentimentale) in onda alle 21.25 su Rai 1 , un film di Maclain Nelson, con, Beau ..."Un amore in fondo al mare", questa sera alle 21.25 su Rai 1 il film del 2022 con. Ecco la trama. Mentre si prepara per il matrimonio di sua sorella, Addie perde l'anello di sua nonna nelle acque delle Hawaii. Assume il marinaio Jack per immergersi con lei per trovarlo ...Un amore in fondo al mare: Personaggi e interpreti: Addy Beau Mirchoff : Jack Eliza Hayes Maher : Kate Marita de Lara : Hannah Jordan Matlock : Nathan Diane Sargent : Betty Brian Connors :...

Un amore in fondo al mare, il cast del film con Hunter King Sky Tg24

Un Amore in fondo al mare: trama, cast e streaming del film in onda stasera, mercoledì 5 luglio 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 ...Stasera in tv, mercoledì 5 luglio, cosa c'è da vedere. Una panoramica dei programmi in onda stasera sui canali ...