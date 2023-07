Ho provato una tendenza virale di autoabbronzante e la gente l' ha odiata - Non me ne frega niente | io la adoro

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Le TAN lines sono di solito qualcosa che le persone cercano di evitare, ma quando una fan del beauty ha visto che era di moda falsare l'aspetto, ha saputo di dover partecipare. Scopri come ha creato delle linee abbronzate finte senza esporsi al sole. Di cosa parliamo in questo articolo... Il trend delle “TAN lines” Erin Dugan Jurchak e la sua partecipazione al trend L’uso del nastro e del bronzer per creare l’effetto Opinioni contrastanti sullaTrend dell'abbronzatura finta: il nuovo modo per ottenere le desiderate TAN lines senza esporsi al sole Le TAN lines, solitamente considerate fastidiose da molti, sono diventate inaspettatamente di moda quando una fan del beauty ha scoperto un modo per falsare l'aspetto senza dover passare ore sotto il sole caldo. Erin Dugan Jurchak è stata ispirata da un video che mostrava come creare delle linee ...