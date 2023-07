Ho costruito una recinzione per la privacy di 6ft ed è stata criticata perché era troppo alta di qualche centimetro abbiamo preso una misura estrema per rispettare la legge

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Il passo estremo che una donna ha compiuto per mantenere la sua6 piedi nel rispetto dellaè rivelato in un nuovo video. Dopo essereper la supposta altezza eccessiva della, l'utente di nome Vikki ha deciso di dimostrare che la struttura era perfettamente conforme alle regole. Nel video, Vikki spiega come ha abbassato una parte dellaper farla combaciare con il terreno a causa di unara pendenza nel suo giardino. Questo episodio fa seguito alle controversie riguardanti le recinzioni che spesso si verificano tra vicini di casa. Di cosa parliamo in questo articolo... Una donna ha rivelato il passo estremo che ha compiuto per mantenere la sua...