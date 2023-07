Ho aperto il primo baby bank a Jersey | scopri perché è essenziale per le mamme in difficoltà

Leggi su oggi-notizie

Una mamma hala prima banca per neonati aper aiutare le famiglie indurante la crisi dei costi di vita. L'agenzia diBasics di Vicky Clayton fornisce cesti pieni di prodotti essenziali per neonati e prodotti per l'igiene postnatale per le. Nonostantesia spesso visto come un paradiso fiscale, anche qui molte famiglie affrontanoeconomiche. La banca per neonati di Vicky è gestita da volontari ed è aperta a tutti i rinvii da parte di ostetriche, professionisti medici e assistenti sociali.di più su questa iniziativa che mira a sostenere le famiglie nel momento del bisogno.