Hit Parade | sul podio della classifica ancora il mondo del rap

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Una nuovaFimi tra nuove certificazioni con album, vinili e singoli più apprezzati dagli ascoltatori premia di nuovo ildel rap. Sono i protagonistiscena rap italiana a stare in cima alladei dischi più venduti, ma anche le hit dell’estate cercano di farsi strada tra i singoli più ascoltati degli ultimi sette giorni. Il rap italiano in tutte le sue declinazioni arriva per un’altra settimana tra i primi tre postidegli album più venduti secondo Fimi. Sono i giovani protagonistinuova scena italiana di questo genere a monopolizzare le vendite non solo tra i dischi, ma anche tra i singoli. Sono però Paola & Chiara a piazzarsi in cima alla Top10 dei vinili più acquistati. In vetta alla ...

Hit parade, Tedua resta in cima agli album Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Per la quarta settimana Tedua è in testa alle classifiche Fimi/Gfk (relative alla settimana dal 23 al 29 giugno): La Divina Commedia si conferma l'album più venduto della setti ...Al secondo posto risale di due posizioni Geolier con il secondo atto del Coraggio dei Bambini, davanti al rapper Shiva con l'album Santana Season ...