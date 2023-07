Hien-Atalanta | i nerazzurri vogliono chiudere Altra offerta al Verona

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ora in casac’è il pressing perdelintenzionati ad alzare di poco l’di mercato Adopo, Kolasinac e Bakker. L’però è pronta piazzare il quarto colpo di mercato: si sta parlando ovviamente del difensore del, in una trattativa difficile, ma sicuramente non impossibile. Isono pronti a ritornare alla carica con una nuova: insieme agli 8 milioni già proposti ci potrebbe essere qualche bonus per arrivare vicino ai 12 milioni richiesti dall’Hellas. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Sempre al lavoro per acquistare Isakdal Verona, che chiede almeno 10 milioni di euro ed è tiepido su Zortea come contropartita tecnica. In uscita dall'ci sono anche altri difensori: ...... Ola Aina (d, svincolato), Adopo (c, svincolato), Gravillon (d, Reims), Miranchuk (c,), ... Formazione tipo : Montipò; Dawidowicz,, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Doig; Ngonge, ...Un arrivo importante, che dà sempre maggior peso alla prospettiva internazionale dell'dell'... e può essere inserito come contropartita nella trattativa per il difensore, su cui i ...

Mercato Atalanta, obiettivo Hien: pronte due cessioni in difesa Calcio in Pillole

Ora in casa Atalanta c’è il pressing per Hien del Verona. Nerazzurri intenzionati ad alzare di poco l’offerta di mercato Adopo, Kolasinac e Bakker. L’Atalanta però è pronta piazzare il quarto colpo di ...L'Atalanta di Gasperini sarebbe vicina a chiudere il terzo colpo di questa sessione di calciomercato e si tratterebbe di Bakker del Bayer Leverkusen ...