Heidi Klum osa di nuovo con il look | l’abito cut-out con addominali in vista

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nessuno mettein un angolo, parafrasando la celebre battuta di Dirty Dancing. La splendida 50enne non ha inoltre di certo bisogno di alcun Patrick Swayze. Brilla di luce propria in qualsiasi evento. Lo ha ampiamente dimostrato a Cannes 2023, sfoderando un addome di ferro, un intrigante spacco e un coraggioso cut-out a mettere in mostra l’underbook, e non è stata affatto da meno a Parigi, durante il Jean Paul Gaultier Fall Winter 2023/24. Semplicemente divina e portatrice sana di un messaggio magnifico: l’età è un numero che la nostra mente dovrebbe saper ignorare. Occhi solo perPersonalità da vendere, outfit esaltanti resi straordinari dalla combinazione con l’età di chi li sfoggia, e fascino da vendere. È impossibile non restare ammaliati daquando ...

... del fashion - system, dello sport e della tv: da Olivia Palermo aecc Logata o non logata (anche le grandi catene di fast - fashion ne hanno proposte diverse in collezione), firmata o ...Nonostante il passare del tempo,continua a incantare il mondo per la sua bellezza. E, questa volta a godere del suo corpo sexy , sono soprattutto gli italiani. La top model tedesca, infatti, ha deciso di trascorrere le ...Ha anche un'altra figlia da, Leni, che però non ha riconosciuto. In più di un'occasione, aveva dichiarato di voler lasciare libero suo figlio di scegliere la strada più giusta da ...

Heidi Klum, le vacanze in Italia sono super sexy: bikini e fisico da urlo a 50 anni ilmattino.it

Nonostante il passare del tempo, Heidi Klum continua a incantare il mondo per la sua bellezza. E, questa volta a godere del suo corpo sexy, sono soprattutto gli italiani. La ...Como, 30 giugno 2023 - In attesa di George Clooney che è atteso nei prossimi giorni a Villa Oleandra sul Lario non mancano i vip e le star come Beyonce e il marito Jay-Z che durante il tour europeo de ...