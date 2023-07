Guerra dei chip | il Ministero del Commercio cinese | ' Non è una decisione contro l' Occidente'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) su Tg. La7.it - "Illi sull'export dei metalli per i microhanno scopi legittimi, non c'è nessun paese nel mirino". Ildegli Esteririsponde così alla ...

... scatenando unacommerciale con gli Stati Uniti che potrebbe potenzialmente causare ... ha affermato che è probabile che le restrizioni colpiscano le aziende del settoresemiconduttori e ...E sia anche un'insofferenza verso le richieste europee di maggior controlloconfini marittimi. Per Saied, in poche parole, il suo governo deve ora interessarsi al contrastotrafficanti e al ...Il calendario della Serie A 2023 - 2024 scatena la reazione a dir poco rabbiosatifosi rossoneri , che sembrano non mandare giù il concentrarsi di big match in determinati periodi dell'anno. "Non ...

Totti-Blasi e la guerra dei Rolex: Ilary fa ricorso contro l'«affidamento congiunto» dei preziosi orologi Corriere Roma

Situazione tesa soprattutto a Sfax, dove il 3 luglio un uomo è stato accoltellato durante scontri con gruppi di migranti irregolari ...Le ripercussioni della stretta da parte di Pechino sulle esportazioni del gallo e del germanio sono di primissimo piano a livello economico ...