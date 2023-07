Grandi manovre Ppe-Ecr | centrodestra o allargare la maggioranza Ursula?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il bisticcio tra i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, sulle alleanze europee ci induce a tornare sul tema che avevamo affrontato qualche giorno fa: la necessità di un cambio diin Europa, come condizione – sebbene da sola non sufficiente – di una Greenexit, e le difficoltà, numeriche e politiche, di una sua realizzazione. Ultima spiaggia Le prossime elezioni europee sono dal nostro punto di vista le più importanti dalla nascita dell’Unione, perché ai nostri occhi rappresentano l’ultima spiaggia per fermare un treno diretto a gran velocità verso il baratro. Immigrazione, transizione green, regolamentazioni varie sempre più pervasive, pianificazione “sovietica” stanno impoverendo il Continente e disgregando le società europee. Ora, sperare che questo treno si fermi da solo, per le divisioni tra gli Stati membri (in breve: tra Francia e ...

... il Bologna continua lein uscita cedendo a titolo definitivo sia la sgusciante ala Musa ...parte del giocatore africano che successivamente non riuscì più a trovare il suo spazio tra i...Il look esterno, raffinato ma sempre dinamico, è esaltato da cerchi più(fino a 18" ed un ... dotata di griglia dinamica, aiutano a evitare gli ostacoli durante ledi parcheggio o ...Sono ufficialmente iniziate lein vista delle elezioni europee del 2024. E l'inizio è decisamente scoppiettante , per usare un eufemismo. Tutti - almeno ufficialmente - dichiarano di voler restare uniti , in Europa ...

Le grandi manovre di Meloni per sedersi al tavolo di chi decide Avvenire

Il Milan ha appena visto uno dei suoi vecchi pallini di mercato trasferirsi al Liverpool per una cifra davvero impressionante.Sono ufficialmente iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni europee del 2024. E l'inizio è decisamente scoppiettante, per usare un eufemismo. Tutti - almeno ufficialmente - dichiarano di vol ...