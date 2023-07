Grandi ambizioni azzurre ai Mondiali di Atletica Paralimpica

Però anche partendo da Gela, nella nostra Sicilia, è possibile ampliare i propri orizzonti e far crescere in noi stessisogni e". Ivan Cafà, al quarto anno di scuola superiore, era ...Non avere paura di portare avanti le tue, è un cielo che regalaopportunità. Scorpione per l'oroscopo Paolo Fox nel lavoro possono esserci buone occasioni per ottenere qualche ...azzurre anche ai campionati del mondo di atletica leggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...ROMA (ITALPRESS) - L'Italia dell'atletica paralimpica è pronta alla sfida mondiale: partiranno l'8 luglio, per concludersi il 17 dello stesso mese, i Mond ...Il ceo Alessandro Scartezzini fa il punto sull'offerta e la strategia dell'agenzia dopo il recente rebranding societario ...