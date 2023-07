Grande Fratello | il marito di un’amata ex Vippona pronto a entrare nella Casa nella nuova edizione?

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La storia d’amore tra la vulcanica showgirl Francesca Cipriani e Alessandro Rossi procede a gonfie vele: dopo le nozze, infatti, la coppia si è concessa un romantico viaggio di nozze a Minorca e ora guarda al futuro con il sogno di allargare la famiglia e avere dei bambini. Intervistati dal settimanale Chi, Francesca e Alessandro hanno parlato dei loro progetti familiari e professionali e a proposito di una possibile partecipazione di Rossi al prossimo Gf Nip, la prima a prendere la parola è stata Francesca: Rispondo subito io dicendo che non accetterebbe. Oggi non riusciamo a stare lontani: tra noi c’è l’amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una voltavita. Sono felice che sia tornata, da quello che leggo, una versione del reality per i non famosi. Io ho partecipato ala 21 anni, ...