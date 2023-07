Gramellini si inventa il radical chic di destra

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 luglio 2023)come Annalisa: ho visto lei che bacia lui che bacia me. Adesso sul Corriere, con intuizione e velocità di esecuzione teorizza la involuzione dellain, che insegue la sinistra, che corre dietro allae alla fine arriva Melly; lo fa per mantenere una expertise, tipo Settimana Enigmistica che vanta innumerevoli tentativi di imitazione: i rc siamo noi, diffidate degli epigoni. Solo che la scentra, come sempre, partendo dalla performance sgarbiana chez Morgan: che ci sia da dire, quanto a questo, è fuor di dubbio ma non per l’uccello di Vittorio o il futurismo di complemento o l’assai presunto sessismo che gli sta valendo in terra bruciata (Sgarbi a volte è ingenuo nelle sue malizie). Ma perché un vero uomo di cultura – a meno di una provocazione più situazionista che ...